Alman Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Alman Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

Alman donanmasına ait iki savaş gemisinin, Tayvan'ı ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi. Almanya, bu geçişin uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi kapsamında olduğunu savunurken, Çin bu konuyu egemenlik meselesi olarak değerlendiriyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bir Alman fırkateyni ile bir ikmal gemisinin Tayvan Boğazı’nı kuzeyden güneye geçiş yaptığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Tayvan ordusunun gemilerin çevresindeki suları ve hava sahasını kontrol altına aldığı ifade edilerek, durumun normal olduğu belirtildi.

Almanya’nın Resmi Duyuruları

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, donanmaya ait "Baden-Württemberg" fırkateyni ve "Frankfurt am Main" ikmal gemisinin Güney Kore'den Filipinler'e seyahat etmek üzere Tayvan Boğazı'ndan geçeceğini açıklamıştı. Bakan, Çin'in geçişe dair itirazları üzerine "Uluslararası sular, uluslararası sulardır. Bu, en kısa ve güvenli rota." açıklamasında bulunmuştu.

Çin’in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu geçişin seyrüsefer serbestisi meselesi olmadığını, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından ciddi bir konu olduğunu vurguladı. Mao, "Seyrüsefer serbestisi bahanesi altında, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar veren her türlü provokasyona karşıyız." dedi.

Uluslararası Gerginlik

Tayvan Adası’nı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, bölgedeki yabancı donanmaların hareketlerine karşı çıkıyor. ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa, bu tür geçişler gerçekleştirirken Almanya bu duruma uzun süre katılmamıştı. İki yıl önce benzer bir geçiş talep edildiğinde, Çin'in limana yanaşma izni vermemesi nedeniyle bu geçiş iptal edilmişti. Bu karar, Almanya hükümetine yönelik eleştirilere yol açmıştı.