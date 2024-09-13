Alman Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Almanya'nın savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçerken, Çin egemenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:18
Alman Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Alman Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

Alman donanmasına ait iki savaş gemisinin, Tayvan'ı ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi. Almanya, bu geçişin uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi kapsamında olduğunu savunurken, Çin bu konuyu egemenlik meselesi olarak değerlendiriyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bir Alman fırkateyni ile bir ikmal gemisinin Tayvan Boğazı’nı kuzeyden güneye geçiş yaptığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Tayvan ordusunun gemilerin çevresindeki suları ve hava sahasını kontrol altına aldığı ifade edilerek, durumun normal olduğu belirtildi.

Almanya’nın Resmi Duyuruları

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, donanmaya ait "Baden-Württemberg" fırkateyni ve "Frankfurt am Main" ikmal gemisinin Güney Kore'den Filipinler'e seyahat etmek üzere Tayvan Boğazı'ndan geçeceğini açıklamıştı. Bakan, Çin'in geçişe dair itirazları üzerine "Uluslararası sular, uluslararası sulardır. Bu, en kısa ve güvenli rota." açıklamasında bulunmuştu.

Çin’in Tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu geçişin seyrüsefer serbestisi meselesi olmadığını, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından ciddi bir konu olduğunu vurguladı. Mao, "Seyrüsefer serbestisi bahanesi altında, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar veren her türlü provokasyona karşıyız." dedi.

Uluslararası Gerginlik

Tayvan Adası’nı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, bölgedeki yabancı donanmaların hareketlerine karşı çıkıyor. ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa, bu tür geçişler gerçekleştirirken Almanya bu duruma uzun süre katılmamıştı. İki yıl önce benzer bir geçiş talep edildiğinde, Çin'in limana yanaşma izni vermemesi nedeniyle bu geçiş iptal edilmişti. Bu karar, Almanya hükümetine yönelik eleştirilere yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
2
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
3
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor