Alman Savaş Gemisi Lübnan Açıklarında İHA Düşürdü

Alman Savaş Gemisi İHA Düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yapan bir Alman savaş gemisi, Lübnan açıklarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Detaylar Ortaya Çıktı

Alman Haber Ajansı'nın, Alman Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberine göre, UNIFIL'in parçası olan "Ludwigshafen am Rhein" isimli savaş gemisi, bu sabah erken saatlerde Lübnan açıklarında insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

İnsansız hava aracının, Lübnan'ın Nakura şehrinin kuzeybatısında, kıyıdan uzak bir noktada ve geminin yakınında düştüğü bildirildi.

İnceleme Başlatıldı

Düşürülen İHA'nın parçalarının toplanarak inceleneceği kaydedildi. Alman savaş gemisinde yaklaşık 60 kişilik bir mürettebat bulunurken, Nakura'daki BM karargahında ise 40 asker görev yapmaktadır.