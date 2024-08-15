Almanlar Başbakan Scholz'un Liderlik Kabiliyetini Eleştiriyor

Almanya'da Halkın Liderlik Değerlendirmesi

Almanya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu anketi, halkın büyük kısmının Başbakan Olaf Scholz'un liderlik becerilerini sorguladığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %76'sı Scholz'un liderlik sergileyemediğini belirtirken, sadece %16'sı onun liderlik yeteneklerini yeterli buldu.

Sosyal Demokrat Parti Destekçileri de Eleştiriyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçileri arasında yapılan değerlendirmelerde de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bu gruptan katılanların %60'ı Scholz'un yeterli liderlik gösteremediği görüşünü paylaştı. Ayrıca, başbakanlık görevini iyi yapmadığını düşünenlerin oranı %58, iyi yaptığına inananların oranı ise %36 olarak kaydedildi.

Gelecek Seçimler Hakkında Düşünceler

Şimdiye dek yapılan anketler, katılımcıların %67'sinin Scholz'un 2025 yılında yeniden SPD'den başbakan adayı olmasına karşı olduğunu ortaya koydu. SPD tabanında da bu görüşü savunanların oranı %41 olarak belirlendi.

Koalisyon Hükümetine Yönelik Eleştiriler

Yapılan anketlerde, halkın yarısından fazlasının SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonunun çalışmalarından memnun kalmadığı gözlemlendi. Katılımcıların %62'si hükümetin performansını olumsuz bulurken, sadece %33'ü bunu olumlu değerlendirdi. %74'lük bir kesim koalisyon hükümetinin Eylül 2025'e kadar görevde kalacağına inanırken, yalnızca %21'lik bir kesim erken seçim olasılığını gündeme getirdi.

Parti Sıralamasında Değişim

Anket sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (%32) birinci sıradaki yerini korurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %16 ile ikinci sırada yer aldı. SPD ise %14 ile üçüncü konumda bulunuyor. Yehilleri %13 ile takip ederken, Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht liderliğindeki Anlayış ve Adalet İçin Partisi, %8'lik bir oy oranına sahip. Hükümetin küçük ortağı FDP ise %4'te kaldı.