Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanlar Başbakan Scholz'un Liderlik Kabiliyetini Eleştiriyor

Almanların büyük çoğunluğu Başbakan Olaf Scholz'un liderlik yeteneklerini sorguluyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:18
Almanlar Başbakan Scholz'un Liderlik Kabiliyetini Eleştiriyor

Almanya'da Halkın Liderlik Değerlendirmesi

Almanya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu anketi, halkın büyük kısmının Başbakan Olaf Scholz'un liderlik becerilerini sorguladığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %76'sı Scholz'un liderlik sergileyemediğini belirtirken, sadece %16'sı onun liderlik yeteneklerini yeterli buldu.

Sosyal Demokrat Parti Destekçileri de Eleştiriyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD) destekçileri arasında yapılan değerlendirmelerde de ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bu gruptan katılanların %60'ı Scholz'un yeterli liderlik gösteremediği görüşünü paylaştı. Ayrıca, başbakanlık görevini iyi yapmadığını düşünenlerin oranı %58, iyi yaptığına inananların oranı ise %36 olarak kaydedildi.

Gelecek Seçimler Hakkında Düşünceler

Şimdiye dek yapılan anketler, katılımcıların %67'sinin Scholz'un 2025 yılında yeniden SPD'den başbakan adayı olmasına karşı olduğunu ortaya koydu. SPD tabanında da bu görüşü savunanların oranı %41 olarak belirlendi.

Koalisyon Hükümetine Yönelik Eleştiriler

Yapılan anketlerde, halkın yarısından fazlasının SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonunun çalışmalarından memnun kalmadığı gözlemlendi. Katılımcıların %62'si hükümetin performansını olumsuz bulurken, sadece %33'ü bunu olumlu değerlendirdi. %74'lük bir kesim koalisyon hükümetinin Eylül 2025'e kadar görevde kalacağına inanırken, yalnızca %21'lik bir kesim erken seçim olasılığını gündeme getirdi.

Parti Sıralamasında Değişim

Anket sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (%32) birinci sıradaki yerini korurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %16 ile ikinci sırada yer aldı. SPD ise %14 ile üçüncü konumda bulunuyor. Yehilleri %13 ile takip ederken, Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht liderliğindeki Anlayış ve Adalet İçin Partisi, %8'lik bir oy oranına sahip. Hükümetin küçük ortağı FDP ise %4'te kaldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!