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Almanların İsrail'e Askeri Destek Verme Konusundaki Görüşleri

Alman vatandaşlarının %68'i savaşın yayılmasına karşı İsrail'e askeri destek verilmesine itiraz etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:20
Almanların İsrail'e Askeri Destek Verme Konusundaki Görüşleri

Almanya'da Yeni Anket Sonuçları

Son zamanlarda gerçekleştirilen bir anket, Alman halkının büyük bir kısmının bölgedeki askeri çatışmalara dair tutumunu ortaya koydu. Araştırma, katılımcıların %68'inin Lübnan veya İran'a olası bir savaşın yayılması durumunda İsrail'e askeri destek verilmesine karşı çıktığını göstermektedir.

Eleştiriler Artıyor

ARD televizyon kanalı tarafından gerçekleştirilen bu anket, önceki sonuçlarla kıyaslandığında, Almanya'dakilerin İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine yönelik eleştirilerinin artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların %57'si, İsrail'in 7 Ekim 2024'teki saldırılara yanıtının aşırıya kaçtığını belirtiyor.

Gazze'ye Yönelik Görüşler

Gazze'ye yönelik saldırıları destekleyenlerin oranı ise 7 puanlık bir düşüşle %21'e geriledi. Ayrıca, katılımcıların %61’i Gazze'deki durumun sorumlusunun İsrail olduğunu düşünüyor.

Almanya'nın Askeri İlişkileri

Almanya, ABD'den sonra İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi konumundadır. Alman hükümeti, 2023 yılı boyunca İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah teslimatı yaparken, askeri teçhizat ihracatı için toplam değeri yaklaşık 327 milyon avro olan 308 lisansı onaylamıştır.

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