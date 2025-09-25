Almanya 8 Ağustos'tan İtibaren İsrail'e Hiçbir Silah Satışını Onaylamadı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta açıkladığı kısıtlamanın ardından Tel Aviv yönetimine yönelik silah ihracatına ilişkin hiçbir teslimat onayı verilmedi.

Bakanlıktan gelen açıklama

Almanya Ekonomi Bakanlığı, muhalefet partisi olan Sol Parti (Die Linke)'nin hükümete sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, Merz'in kararını açıkladığı 8 Ağustos ile 12 Eylül arasında silah ihracatına yönelik "hiçbir onay" verilmediğini bildirdi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Thomas Steffen ise hükümet kararlarının "ilgili konu çerçevesinde, dış ve güvenlik politikası hususlarını ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, dikkatli bir incelemeden sonra" alındığını belirtti.

Tepkiler ve talepler

Buna rağmen Alman hükümeti, önceki aylarda onaylanmış silah ve teçhizat teslimatlarını durdurma taahhüdünde bulunmadı. Filistin yanlısı gruplar ve muhalif milletvekilleri ise İsrail'e silah ihracatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Savunma İşleri Sözcüsü Ulrich Thoden gelişmeler üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Siyasi açıdan gerekli olan, İsrail'e tüm silah ihracatının, onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere tamamen durdurulması ve Almanya ile İsrail arasındaki yakın silah iş birliğinin sona erdirilmesi olacaktır."

Thoden ayrıca, "Aksi takdirde, Alman hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında Filistinli sivil halka karşı işlediği suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.