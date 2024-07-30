Almanya Anayasa Mahkemesi'nden Seçim Yasası Değişikliğine Kısmi Onay

Almanya'da Seçim Yasası Üzerine Önemli Karar

Almanya Anayasa Mahkemesi, hükümetin seçim yasasındaki değişiklikle ilgili kısmi bir onay verdi. Bu karar, ülkedeki seçim süreçleri açısından kritik öneme sahip.

Milletvekili Sayısında Düzenleme

Mahkeme, Federal Meclis'teki milletvekili sayısının 736'dan 630'a düşürülmesine ilişkin düzenlemeyi onayladı. Bu değişiklik, partilerin eyaletlerdeki ikinci oy oranına bağlı olarak daha fazla milletvekili çıkarma imkanını ortadan kaldırdı.

Yüzde 5 Barajı Kararı

Ancak mahkeme, yüzde 5 barajını aşamayan partilerin Federal Meclis'te temsilini engellemeyi amaçlayan bir değişikliği anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu doğrultuda, yüzde 5 barajını aşamayan bir parti, eğer doğrudan 3 milletvekili kazanırsa Meclis’te temsil edilmeye devam edecek.

Örneğin, 2021 seçiminde yalnızca %4,9 oranında oy alan Sol Parti, doğrudan 3 vekil kazanarak 39 milletvekiliyle Federal Meclis’te temsil hakkını elde etmişti.

Yeni Düzenleme Ne Zaman Uygulanacak?

Hükümet tarafından onaylanan yeni düzenleme, Haziran 2023'ten bu yana yürürlükte ve bu düzenleme ilk kez gelecek yıl gerçekleştirilecek federal seçimlerde uygulanacak.