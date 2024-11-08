Almanya, Avrupa Ülkelerini Güvenlik Sorumluluğuna Davet Etti

Almanya'nın Güvenlik Üzerine Vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Budapeşte'de gerçekleştirilen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Scholz, "Avrupa Birliği olarak, Avrupalılar olarak güvenliğimiz için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu özellikle başarılı olacaktır." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa'nın Güvenliği

Scholz, Avrupa'nın ve dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya geri döndüğünü vurguladı. Scholz, "Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve bu savaşı değişmeyen bir vahşetle sürdürüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanması tehlikesini sürekli görüyoruz. İşte bu nedenle Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin bir arada durması ve birlikte güçlü olması gerekli ve doğrudur." dedi.

Almanya'nın Savunma Harcamaları

Alman Şansölye, Almanya'nın Avrupa güvenliği konusundaki çabalarını artırdığına dikkat çekerek, ülkesinin NATO’nun hedefi olan %2’lik savunma harcamasına ulaştığını belirtti. Diğer Avrupa ülkelerine de bu yolda ilerleme çağrısında bulundu.

Transatlantik İlişkiler ve Gelecek

Budapeşte'deki zirvede ABD'deki başkanlık seçimlerinin de ele alınmasını gerektiğini söyleyen Scholz, "Çünkü ABD gerçekten de Avrupa'nın en önemli müttefikidir. Transatlantik işbirliği ve NATO çerçevesinde güvenliğimiz için birlikte hareket ediyoruz. Gelecekteki Amerikan Başkanı ile iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve bunun nasıl başarılabileceği sorusu tartışmamızın konusu oldu." ifadelerini kullandı.