Almanya: Barış, Ukrayna ve Avrupa ile Birlikte Sağlanmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ve Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda yüksek düzeyde diyalog kurmasının önemine değinerek, Ukrayna'da kalıcı bir barışın ancak Ukrayna ve Avrupa ülkeleriyle birlikte sağlanabileceğini belirtti.

Baerbock, Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Barış ancak Ukrayna ve biz Avrupalılar ile birlikte sağlanabilir. Ukrayna için kalıcı barış ancak güçlü güvenlik garantileriyle ve güçlü bir konumdan elde edilebilir."

Ayrıca, Baerbock, "Ukrayna barış istiyor, biz Avrupalılar barış istiyoruz, Amerikalılar barış istiyor. Eğer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sonunda Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirme düşüncesine geldiyse, bu çok gecikmiş bir adım olacaktır," şeklinde yorumda bulundu.

Kremlin tarafından yapılan bir açıklamada, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Rus lider ile uzun ve verimli bir görüşme yaptığını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetti.