Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck'ten İsrailli Politikalara Sert Tepki

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, İsrailli politikacıların Gazze’yi işgal etme planlarına karşı önemli bir tepki gösterdi.

23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimde Yeşillerin başbakan adayı olan Habeck, Funke Medya Grubuna bağlı gazetecilere verdiği röportajda, İsrailli liderlerin Gazze'nin işgal ve iskana odaklandığını belirtti.

Habeck, Gazze'deki bu tür eylemlerin sürdürülebilir güvenliğe ve kalıcı barışa yönelik tüm çabalara zarar vereceğini ifade etti. "Böyle bir plan olmamalı. İsrail hükümeti bu konuda açık olmalı" diyen Habeck, İsrail’in güvenliğinin Almanya için bir devlet meselesi olduğunu ve İsrail’in kendisini savunabilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, terörizmle mücadele ile Gazze'yi iskan etme arasında bir fark olduğunu hatırlattı.

Habeck, bu durumun iki devletli çözüm hedefini yok edeceğini ve bunun İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarına uygun olmadığını belirtti.