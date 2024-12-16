Almanya Başbakanı Olaf Scholz Güvenoyu Alamayıp Erken Seçim Sürecine Girdi

Almanya'da Erken Seçim Süreci Başlıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayarak ülkesinde erken seçim sürecinin kapılarını araladı. Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep etti.

Oylama Sonuçları

Meclisteki oylamada 207 milletvekili Scholz'u desteklerken, 394 milletvekili hayır oyu verdi. Ayrıca, 116 milletvekili çekimser kaldı. Scholz'un güvenoyu alması için gereken 367 oy; hedefine ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı ile İlk Görüşme

Oylama sonucunun ardından, Başbakan Scholz'un Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelerek meclisin feshi için öneride bulunması bekleniyor.

Hükümetin Dağılması ve Erken Seçim Yolu

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortaklarıyla yaptığı toplantıda Hazine Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve bu durumun ardından hükümet dağılmıştı. Ardından, 11 Aralık'ta güvenoyu talep edeceğini belirterek, meclisin feshedilme sürecine gireceğini ifade etti.

Seçim Tarihi Üzerine Anlaşma

Partiler arasındaki görüşmeler sonucunda, 23 Şubat 2025 tarihi seçimler için mutabık kalındı. Seçim tarihine ilişkin nihai karar ise Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecek.

Erken seçim için hazırlıklar devam ederken, Almanya'nın siyasi geleceği açısından kritik bir dönemeçte olduğu dikkat çekiyor.