DOLAR
34,95 0,05%
EURO
36,73 -0,04%
ALTIN
2.981,85 -0,16%
BITCOIN
3.731.149,93 -3,52%

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Güvenoyu Alamayıp Erken Seçim Sürecine Girdi

Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclis'te güvenoyu alamadı ve erken seçim süreci başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:01
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Güvenoyu Alamayıp Erken Seçim Sürecine Girdi

Almanya'da Erken Seçim Süreci Başlıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste gerçekleştirilen oylamada güvenoyu alamayarak ülkesinde erken seçim sürecinin kapılarını araladı. Scholz, Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep etti.

Oylama Sonuçları

Meclisteki oylamada 207 milletvekili Scholz'u desteklerken, 394 milletvekili hayır oyu verdi. Ayrıca, 116 milletvekili çekimser kaldı. Scholz'un güvenoyu alması için gereken 367 oy; hedefine ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı ile İlk Görüşme

Oylama sonucunun ardından, Başbakan Scholz'un Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelerek meclisin feshi için öneride bulunması bekleniyor.

Hükümetin Dağılması ve Erken Seçim Yolu

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortaklarıyla yaptığı toplantıda Hazine Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve bu durumun ardından hükümet dağılmıştı. Ardından, 11 Aralık'ta güvenoyu talep edeceğini belirterek, meclisin feshedilme sürecine gireceğini ifade etti.

Seçim Tarihi Üzerine Anlaşma

Partiler arasındaki görüşmeler sonucunda, 23 Şubat 2025 tarihi seçimler için mutabık kalındı. Seçim tarihine ilişkin nihai karar ise Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecek.

Erken seçim için hazırlıklar devam ederken, Almanya'nın siyasi geleceği açısından kritik bir dönemeçte olduğu dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü: Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı
5
KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi
6
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Güvenoyu Alamayıp Erken Seçim Sürecine Girdi

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar