Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e Silah Tedarikinde Durum Değişmiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Açıklamalar

Almanya'nın federal hükümetinin başkanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuka aykırı işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ancak, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan danışma görüşüne rağmen, İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurma kararı almadıklarını ifade etti.

Silah Tedariki Devam Ediyor

Yaz tatili öncesinde Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat elbette, her durumda kararlarımızı gözden geçiriyoruz." dedi.

Boykot İddialarına Yanıt

Scholz, Almanya'nın batı Şeria'dan gelen ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrıları da reddetti. "Benim liderliğimle, İsrail'den gelen ürün ve hizmetlerin boykot edilmesine destek vermeyeceğiz. Bu tür talepleri gerçekten iğrenç buluyorum," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Durum ve Almanya'nın Pozisyonu

Olaf Scholz, İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini yineledi ve bu konudaki tutumlarının değişmediğini belirtti. "Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınıyoruz ve bu konuda Avrupa Birliği ile birlikte çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz. Her zaman iki devletli çözüm perspektifini destekledik," şeklinde konuştu.

Almanya'da Seçim Planları

Gelecek yıl yapılacak olan genel seçimlerde yeniden şansölye adayı olacağını duyuran Scholz, bu hedef için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

ABD Seçimleri Üzerine Düşünceler

Şansölye Scholz, Kamala Harris'in yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü ifade etti. "Amerikalı seçmenler karar verecek ama Harris'in kazanabileceğini düşünüyorum," dedi.

Kalite İşgücü İhtiyacına Dikkat

Ülkedeki kalifiye işgücü sıkıntısına da değinen Scholz, Almanya'nın diğer ülkelerden iyi uyum sağlayan ve çalışkan bireylere ihtiyaç duyduğunu belirtti.