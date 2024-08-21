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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Moldova'ya Destek

Almanya Başbakanı Scholz, Moldova'nın AB üyelik sürecinde desteğini yineleyerek güvenilir ortaklık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:12
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Moldova'ya Destek

Almanya, Moldova’nın Avrupa Birliği Üyeliğine Destek Veriyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moldova’nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik desteklerini yineledi. Scholz, Moldova’nın başkenti Kişinev’de Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Moldova ile Güçlü İlişkiler

Scholz, Moldova ile Almanya arasındaki ilişkilerin derin ve güvene dayalı olduğunu ifade etti. Moldova’nın AB’ye aday ülke statüsü almasını, ülkenin gerçekleştirdiği reform çabalarına bağladı.

AB Üyelik Müzakereleri ve Stratejik Çıkarlar

Moldova’nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasının, Almanya için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Scholz, Almanya'nın Moldova'nın "Avrupa yolunu" desteklediğini kaydetti. Ayrıca, "AB’nin genişlemesi, Birliğin genel stratejik çıkarları için kritik öneme sahiptir. Bu durum, Almanya ve Moldova’nın stratejik çıkarlarıyla örtüşmektedir," dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Etkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Moldova'nın etkilendiğine dikkat çeken Scholz, "Rusya ve onun destekçileri, özellikle ekim ayında planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ve AB üyelik referandumunu göz önünde bulundurarak Moldova’yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını biliyoruz," şeklinde konuştu. Almanya’nın Moldova'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna Üzerine Açıklamalar

Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği sürdüreceği sözünü vererek, "Ukrayna'ya gerektiği sürece destek olmaya devam edeceğiz," ifadesini kullandı.

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