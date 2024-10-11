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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:27
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Scholz'un Türkiye Ziyareti

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyareti açıkladıktan sonra Wolfgang Büchner, Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı olarak yaptığı açıklamada, Scholz'un İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirtti.

Görüşmenin Gündemi

Büchner, görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısında ele alınacak konulara dair bilgi veremedi. Ancak, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu’daki durum, göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları gibi meselelerin tartışılmasının beklendiğini söyledi.

Eurofighter Satışı Üzerine Açıklamalar

Bir gazetecinin Avrupa savaş uçağı Eurofighter ile ilgili bir soru sorması üzerine Büchner, bu konuda da bilgi veremeyeceğini ifade etti. Bununla birlikte, silah ihracatıyla ilgili daha detaylı açıklamaların daha önce yapılmadığını hatırlattı.

Yeni Beklentiler Olabilir mi?

Büchner, ziyaretiyle ilgili olarak, “Alman Şansölyesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz,” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağına dikkat çekti ve Türkiye’nin bu süreçte önemli bir ortak olduğunu dile getirdi.

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