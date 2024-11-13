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Almanya Başbakanı Scholz, 11 Aralık'ta Güvenoyu İsteyecek

Scholz, 11 Aralık'ta Federal Meclis'ten güvenoyu isteyeceğini açıkladı. Erken seçim tarihi ise 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:02
Almanya Başbakanı Scholz, 11 Aralık'ta Güvenoyu İsteyecek

Almanya'nın Erken Seçim Planları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak erken seçimler için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağını duyurdu. Scholz, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Federal Meclis'in 16 Aralık'ta bu konuda karar verebilmesi için 11 Aralık'ta güvenoyu talebinde bulunacağım." dedi.

Seçim Tarihinin Kesinleşmesi

Başbakan Scholz, 23 Şubat 2025 tarihinin kesinleşmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tarih artık kesinleşti ve bunun için çok minnettarım." ifadesini kullandı. Ayrıca, Maliye Bakanı Christian Lindner'in görevden alınmasına dair de, "Bu karar doğruydu ve kaçınılmazdı." açıklamasında bulundu.

Parlamento ve Yasal Destek Çağrısı

Erken seçim öncesinde tüm partilere yasalara destek verme çağrısında bulunan Scholz, "Sahip olduğumuz zamanı geciktirilemeyecek çok önemli yasaları geçirmek için kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Kutuplaşma Uyarısı

Seçimler öncesinde toplumda oluşabilecek kutuplaşmalara dikkat çeken Scholz, "Herkesin birbirine karşı savaştığı bir durumdan kaçınılmasını istiyorum." dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Ukrayna'ya Destek

ABD seçimlerine de değinen Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği destekten bahsetti. Ancak, bu yardım süreçlerinde Almanya'nın önceliklerini göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'ya yapılan yardımlar nedeniyle altyapı yatırımlarımızın kesilmemesi gerekiyor." dedi.

Güvenoyu Süreci

Almanya'da başbakanın mecliste güvenoyu talep etmesi, Anayasa'nın 68'inci maddesi ile düzenlenmektedir. Daha önce de Gerhard Schröder döneminde benzer bir durum yaşanmış ve güvenoyu alınamaması üzerine erken seçimlere gidilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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