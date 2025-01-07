DOLAR
35,33 -0,08%
EURO
36,63 0,15%
ALTIN
3.013,64 -0,81%
BITCOIN
3.442.596,66 4,49%

Almanya Başbakanı Scholz: ABD ile İlişkiler Sürecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD ile olan ilişkilerin Donald Trump döneminde de sağlam kalacağına inandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 19:39
Almanya Başbakanı Scholz: ABD ile İlişkiler Sürecek

Almanya Başbakanı Scholz, ABD ile İlişkiler Sürecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ABD ile olan güçlü ilişkilerinin Donald Trump döneminde de devam edeceğine inandığını belirtti. Scholz, Stern Dergisi'ne verdiği demeçte, ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele dayandığını vurguladı.

Scholz, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın demokratik gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Transatlantik ilişkiler bugün hala bu tarihi geçmişten güç alıyor. Bu, sağlam bir temel ve daha uzun süre ilişkilerimize destek vermeyi sürdürecek" dedi.

Scholz, Donald Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü ve bu görüşmelerin son derece dostane geçtiğini kaydetti. Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Scholz, Amerikan yönetiminin adeti gereği Almanya'nın Washington büyükelçisini törene davet ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayrat Vakfı Senegal'de Kadınlara Yönelik Kur'an Kursu ve Kitap Kafesi Açtı
2
Konya'da Psikiyatrist Reçete Skandalı: 7 Binden Fazla İlaç Yazdığı İddia Ediliyor
3
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye Büyükelçisi ve Askeri Ataşesini Kabul Etti
4
İzmir'de İZENERJİ ve İZELMAN Çalışanları İş Bıraktı
5
Ordu'da Tekstil Fabrikasında Elektrik Çarpması: 29 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
6
Memur-Sen'den Kamu Görevlilerine Refah Payı Talepleri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama