Almanya Başbakanı Scholz, ABD ile İlişkiler Sürecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ABD ile olan güçlü ilişkilerinin Donald Trump döneminde de devam edeceğine inandığını belirtti. Scholz, Stern Dergisi'ne verdiği demeçte, ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele dayandığını vurguladı.

Scholz, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın demokratik gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Transatlantik ilişkiler bugün hala bu tarihi geçmişten güç alıyor. Bu, sağlam bir temel ve daha uzun süre ilişkilerimize destek vermeyi sürdürecek" dedi.

Scholz, Donald Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü ve bu görüşmelerin son derece dostane geçtiğini kaydetti. Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Scholz, Amerikan yönetiminin adeti gereği Almanya'nın Washington büyükelçisini törene davet ettiğini belirtti.