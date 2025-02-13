Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'nın Ukrayna Konusunda Kararlı Duruşu Şart

Scholz'dan Acil Durum Çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da olası bir barış için Avrupa'nın net, hızlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Başbakanlıkta yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanacak diyalogun önemine dikkat çekti.

Trump ile Putin'in Görüşmeleri

Scholz, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Putin ile gerçekleştireceği görüşmelere değinerek, “Bu gelişmeler Avrupa'nın derhal harekete geçmesini gerektiriyor. Bu, hemen şimdi olmalı” ifadesini kullandı. Scholz, iki liderin doğrudan iletişim kurmasını doğru bulduğunu vurgularken, kendi görüşmelerinin de sürdüğünü aktardı.

Adil Barış İçin Gereken Şartlar

Ukrayna'daki adil barışın sağlanması gerektiğini savunan Scholz, şu ifadelere yer verdi: “Rusya'nın zaferi ya da Ukrayna'nın çöküşü, barış getirmez. Bu, Avrupa'daki istikrarı da tehdit eder.”

Ukraynalar Olmadan Karar Alınamaz

Ukrayna'nın en güçlü destekçilerinin Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Scholz, “Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında, Avrupalılar olmadan Avrupa hakkında karar alınamaz.” şeklinde konuştu. Barışın uzun vadede kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Scholz, “Dikte edilen bir barışı asla desteklemeyeceğiz.” dedi.

Güvenlik Yatırımı ve Acil Durum Çağrısı

Almanya'nın savaş olmaması için tüm çabayı göstermesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Güvenliğimize yatırım yapmalıyız. Bu nedenle borç freninde reforma ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu. Federal Meclis'e Ukrayna'daki savaşı “acil durum” olarak sınıflandırma çağrısında bulunarak, Avrupa'nın savunma sanayisine yatırımın önemini yineledi.