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Almanya Başbakanı Scholz, Avrupalılara Güvenlik Yatırımı Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Scholz, Avrupalıların kendi güvenliğine yatırım yapması gerektiğini vurguladı ve Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:52
Almanya Başbakanı Scholz, Avrupalılara Güvenlik Yatırımı Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalıların kendi güvenliklerine ve savunmalarına yatırım yapmaları gerektiğini açıkladı. Scholz, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Scholz, Avrupa'nın ve NATO müttefiklerinin güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Müttefiklerimizin güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Açık olan bir şey var. Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız. Giderek daha çalkantılı hale gelen bir dünyada egemen ve dirençli bir Avrupa için" dedi.

Ukrayna'ya destek verdiklerini belirten Scholz, "1000 günü aşkın bir süredir Rus saldırısına karşı kendisini cesurca ve kararlılıkla savunan Ukrayna'nın yanında duruyoruz. Rusya bu savaşı kazanmamalı. Ukrayna için adil, sürdürülebilir ve dayanıklı bir barışa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Barışın sağlanması için şartların Ukraynalılar tarafından belirlenmesi gerektiğini yineleyen Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenlik mimarisini etkilediğini vurguladı. "Dost ve NATO ortakları olarak birbirimizin yanındayız. Birlikte Avrupa'nın güvenliğini ve ittifak topraklarının her santimetrekaresini savunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Almanya’nın Litvanya'da kalıcı bir tugayı konuşlandıracağını belirten Scholz, bunun tüm Baltık bölgesinin güvenliğini arttırmak amacıyla yapıldığını ekledi.

Bir gazetecinin Elon Musk’ın Almanya’da sadece aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif Partisi) için paylaşımda bulunması konusunda Scholz’a sorduğu soruya yanıt olarak, "İfade özgürlüğümüz var ve bu multimilyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiyeler içermeyen şeyler söylemenize izin verilmesi anlamına da geliyor" dedi. Almanya'daki demokratik partilerin bu duruma farklı baktığını belirten Scholz, milyarderlerin ve medya gruplarının görüşlerini ifade etme hakkının bulunduğunu vurguladı.

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