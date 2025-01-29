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Almanya Başbakanı Scholz, CDU/CSU Partilerini Eleştirdi: 'Hukuk Devletine Zarar Veriyorlar'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CDU/CSU partisinin göç politikalarıyla hukuk devletine zarar verdiğini savundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:44
Almanya Başbakanı Scholz, CDU/CSU Partilerini Eleştirdi: 'Hukuk Devletine Zarar Veriyorlar'

Almanya Başbakanı Scholz, CDU/CSU'yu Hedef Aldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini göç politikalarını sıkılaştırmak için verdikleri önergelerle hukuk devletine zarar vermekle suçladı. Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, iltica hakkının Almanya'nın hukuk ve değerler düzeninin önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekerek, bu hakkın muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

CDU/CSU’nun 'Sahte Çözümleri'

Scholz, CDU/CSU'nun göç konusundaki yaklaşımlarının sahte çözümler sunduğunu öne sürerek, CDU Genel Başkanı ve partinin başbakan adayı Friedrich Merz'in önerilerinin Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğunu belirtti. “Alman halkına zarar veren şey, hukuk devletimize ve anayasamıza zarar veren sahte çözümlerdir. Bunlar, Almanya'nın Avrupa'daki ve dünyadaki itibarını zedelemektedir,” dedi.

Kiliselerin Desteği Yok

Scholz, kiliselerin bile CDU/CSU'nun göç politikalarına karşı olduğunu vurguladı. Önergelerin kabul edilmesi hâlinde mahkemeler tarafından iptal edilme ihtimaline dikkat çekti. Ayrıca, Merz'in göç konusunda AB Sözleşmesi'ndeki acil durum maddesini kullanma çabasını eleştirdi ve Avrupa Adalet Divanı'nın böyle bir durumu hiçbir şekilde onaylamayacağını ifade etti.

Popülizm ve Kumar İmajı

Başbakan, Merz'i popülist taleplerde bulunmakla suçlayarak, “Ülkemizde siyaset yapmak poker oyunu değildir. Avrupa'nın birlikteliği bir kumar değildir,” ifadesini kullandı. Siyasetçilerin anayasa ve hukuku koruma yemini ettiklerine dikkat çekerek, “Bir Alman Şansölyesi kumarbaz olmamalıdır. En kötü senaryoda savaşa ya da barışa o karar verir,” şeklinde konuştu.

Aşırı Sağ ile İşbirliği Suçlaması

Scholz, Merz'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliği yapmak istemekle suçlayarak, “Hukuka aykırı önerileriniz için AfD'nin desteğini açıkça kabul ediyorsunuz,” dedi. Almanya'daki demokratik partilerin, yıllardır aşırılarla işbirliği yapmama konusunda bir uzlaşma içinde olduğunu hatırlatarak, bu uzlaşmanın Merz tarafından bozulduğunu ileri sürdü.

Genel Seçimler ve Gelecekteki Tehditler

Başbakan, yaklaşıldığı genel seçimler sonrası Merz'in AfD ile koalisyon hükümeti kurabileceğini vurguladı. Ayrıca, CDU/CSU’nun göç ve güvenlik politikalarına ilişkin yasaların, CDU/CSU tarafından yönetilen eyaletlerde engellendiğini belirterek, bu yasaların onaylanmasını istedi.

CDU/CSU, Aschaffenburg kentindeki bıçaklı saldırının ardından göç politikasını katılaştırmak amacıyla meclise önergi vermişti. Bu önergelerde, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrollerinin yapılması ve ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanması öneriliyor.

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