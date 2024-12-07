Almanya Başbakanı Scholz, Çelik Sektöründe Krizi Görmekte! 9 Aralık'ta Çözüm Toplantısı Yapılacak

Almanya Başbakanı Scholz, Çelik Sektörü İçin Kritik Toplantı Düzenliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, büyüme sorunu yaşayan Alman ekonomisini desteklemek amacıyla çelik endüstrisi yöneticileri ve sendika liderleri ile 9 Aralık'da Berlin'de bir araya geleceğini duyurdu.

Çelik Üretiminde Uzun Vadeli Hedef

Scholz, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, çelik endüstrisinin sanayi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Şimdi hedefimiz, Almanya'da çelik üretimini uzun vadede güvence altına almak. Çelik endüstrisini güvence altına almak, jeostratejik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Toplantının Gündemi

Toplantıda, yüksek enerji fiyatları ve Asya rekabeti ile nasıl mücadele edileceği konuları ele alınacak. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ucuz Asya rekabeti karşısında Avrupa çelik sektörünü koruma yönünde adım atması gerektiğinin altı çizildi.

Stratejik Önlemler Masada

Başbakan, bu toplantıda güvenilir elektrik fiyatlandırması, yatırımların teşviki ve Alman pazarında çelik dampinginin önlenmesi gibi önlemlerin masaya yatırılacağını belirtti. Hükümetin, Almanya’nın en büyük sanayi şirketlerinden ThyssenKrupp'un çelik birimine ortak olma ihtimali de gündemde.

Çelik Sektöründe Üst Düzey Değişimler

Alman çelik sektörü, ağır zorluklarla karşı karşıyadır. ThyssenKrupp tarafından yapılan açıklamada, 2030 yılına kadar çelik biriminde 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti. Ek olarak, ticari faaliyetlerin satışı yolu ile 6 bin kişinin daha işten çıkarılması öngörülüyor.

Sendika Yanıt Verdi

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, ThyssenKrupp'un istihdam planlarına karşı uzun süreli direniş uyarısında bulundu. Hükümetin, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkenin çelik tedarikinin aksamaması için çözüm arayışları sürüyor.

Rekabetçi Enerji Fiyatlarına Çağrı

Almanya’nın çelik üreten eyaletleri ve endüstri birlikleri, Ulusal Çelik Eylem Planı hazırlayarak federal hükümeti, rekabetçi enerji fiyatları için önlem alma, hidrojen ekonomisini hızlandırma ve iklim nötrlüğüne geçişte destek vermeye çağırdı.

Almanya'nın çelik endüstrisi, düşük karbonlu çeliğe yönelik zayıf talep yanı sıra uluslararası rekabet nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Öte yandan, Scholz'un koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından siyasi hayatta kalma mücadelesi verirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) anketlerde üçüncü sırada yer alıyor.