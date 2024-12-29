Almanya Başbakanı Scholz'dan Güney Kore Uçak Kazasına Taziye Mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan yolcu uçağı kazası için taziye mesajı yayınladı.

Başbakan Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, "Güney Kore'de çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan bir uçak kazası haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel raporlara göre, Güney Kore'deki bu trajik kazada ilk belirlemelere göre 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayla ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.