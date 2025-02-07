Almanya Başbakanı Scholz'dan UCM'ye Yaptırım Eleştirisi

Almanya Başbakanı Scholz: "UCM'ye Yaptırım Uygulanmasını Doğru Bulmuyorum"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerine uygulanan yaptırımların yanlış olduğunu ifade etti. Scholz, Ludwigsburg kentinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım öngören başkanlık kararnamesini eleştirdi.

Yaptırımların Tehlikesi

Scholz, "UCM'ye yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum." diyerek, bir şeylere kızmanın veya münakaşa etmenin normal olduğunu belirtti. Ancak yaptırımların, uluslararası adaletin sağlanmasında yanlış bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu, dünyada diktatörlerin insanlara zulmedememesini ve savaş başlatamamasını sağlaması gereken bir kurumu tehlikeye atıyor." sözleriyle durumu değerlendirdi.

Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararı

Öte yandan, UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Donald Trump, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.