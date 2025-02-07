DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

Almanya Başbakanı Scholz'dan UCM'ye Yaptırım Eleştirisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, UCM'ye uygulanan yaptırımları eleştirerek, bunun tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:23
Almanya Başbakanı Scholz'dan UCM'ye Yaptırım Eleştirisi

Almanya Başbakanı Scholz: "UCM'ye Yaptırım Uygulanmasını Doğru Bulmuyorum"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerine uygulanan yaptırımların yanlış olduğunu ifade etti. Scholz, Ludwigsburg kentinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yönelik yaptırım öngören başkanlık kararnamesini eleştirdi.

Yaptırımların Tehlikesi

Scholz, "UCM'ye yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum." diyerek, bir şeylere kızmanın veya münakaşa etmenin normal olduğunu belirtti. Ancak yaptırımların, uluslararası adaletin sağlanmasında yanlış bir araç olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bu, dünyada diktatörlerin insanlara zulmedememesini ve savaş başlatamamasını sağlaması gereken bir kurumu tehlikeye atıyor." sözleriyle durumu değerlendirdi.

Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararı

Öte yandan, UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Donald Trump, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
5
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
6
Türk Kültür ve Miras Vakfı Konseyi Kazakistan'da Toplandı
7
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!