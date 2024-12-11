Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna'ya Yatırım Çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Önemli Açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın geleceğine yönelik önemli bir çağrıda bulunarak, Alman iş dünyasını bu ülkeye daha fazla yatırım yapmaya davet etti. Berlin'de düzenlenen 7. Almanya-Ukrayna İş Forumu'nda gerçekleştirilen konuşmasında Scholz, Almanya'nın yalnızca askeri destek sağlamakla kalmayıp, ekonomik yardımlarını da sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Ekonomik İhtiyaçları

Scholz, Ukrayna'ya yönelik devlet desteğinin yeterli olmayacağını ve özel sektör yatırımlarının da gerekli olduğunu ifade ederek, “Bugün ve önümüzdeki yıllarda Ukrayna'ya yatırım yaparsanız, geleceğin Avrupa Birliği (AB) üyesine yatırım yapmış olursunuz.” dedi. Ayrıca, iki ülkeden yatırımcıları ortak girişimlere davet eden Scholz, özel sermaye olmadan Ukrayna'nın toparlanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Alman Şirketlerinin Rolü

Ukrayna’da yaklaşık 2 bin Alman şirketinin aktif olduğunu kaydeden Scholz, bu şirketlerin ek yatırımlar planladığını ve ülkenin yeniden inşasında önemli katkılarda bulunduğunu duyurdu. **Ukrayna'daki Alman şirketlerine sağlanan yatırım garantilerinin dünyada ilk sırada yer aldığını** da ekledi.

Ukrayna Başbakanı Shmyhal'dan Ekstra Bilgiler

Foruma katılan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Almanya ve Ukrayna'nın dijital teknolojiler, tarım, savunma ve enerji alanlarında daha güçlü bir işbirliği oluşturması gerektiğini dile getirdi. Shmyhal, Ukrayna savunma sanayisinin yaklaşık 800 şirkette 300 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Ticaret Hacmi ve Gelecek Beklentileri

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’nın önemli bir direniş gösterdiğini vurguladı. “Savaşın neden olduğu tehditlere rağmen, Almanya-Ukrayna ticareti bu yıl rekor düzeye ulaştı.” ifadesini kullanan Adrian, 2024'te mal alışverişinin 12 milyar avronun üzerinde bir hacme ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Forumun Teması ve Gelecek Vizyonu

Bu yılki forumun sloganı ise “Birlikte daha güçlüyüz. Geleceği güvence altına almak.” olarak belirlendi. Forumda özellikle enerji tedariki ve savunma sanayisi konularına odaklanılmıştır.