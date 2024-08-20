Almanya Başbakanı Scholz'dan Yarı İletken Bağımsızlığı Çağrısı

Scholz, Yarı İletken Bağımlılığını Eleştirdi

Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yarı iletkenler konusundaki bağımsızlığını artırma çağrısında bulundu. Scholz, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP tarafından kurulan Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi (ESMC) çerçevesinde, Almanya'nın Dresden kentindeki çip üretim tesisinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Yatırım Yapmak Şart

Yarı iletken endüstrisine duyulan yatırım ihtiyacının altını çizen Scholz, “Yarı iletkenler 21. yüzyılda petrol gibidir,” ifadelerini kullandı. Almanya'nın sanayi gücünü sürdürmek istediğini vurgulayan Scholz, "2030 yılına kadar enerjimizin yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimiz var" diye ekledi.

Avrupa’nın Geleceği İçin Stratejik Adımlar

Scholz, Avrupa'nın yarı iletken kapasitesinin artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir gelecek teknolojileri için yarı iletkenlere olan bağımlılığımızı değerlendirmeliyiz. Tedarik konusunda başka bölgelere bağlı kalmamalıyız. Almanya'da yarı iletken fabrikalarının kurulmasına ihtiyacımız var," dedi.

AB'nin Hedefleri ve Destekleri

Başbakan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2030 yılı itibarıyla küresel yarı iletken üretiminin beşte birinin Avrupa'da gerçekleşmesini hedeflediğini belirtti ve Alman hükümetinin bu hedefi desteklediğinin altını çizdi. Scholz, “Bu ve benzeri projelerle stratejik bir alanda Avrupa'nın bağımsızlığını güçlendiriyoruz,” şeklinde konuştu.

Alman hükümeti, yeni çip üretim tesisi kurulumu için 5 milyar avroluk kamu desteği sağlayacak. AB, bu desteği onaylayarak, uygunsuzluk bulunmadığını duyurdu. Üretime 2027'de başlanması planlanıyor.