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Almanya Başbakanı Scholz'den EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama: "Göçmenler bizim çocuklarımızdır"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'daki göçmenlerin ülkenin bir parçası olduğunu vurguladı ve EURO 2024 öncesinde İlkay Gündoğan'a destek verdi. Scholz, güvenlik konularına da değinerek suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:30
Almanya Başbakanı Scholz'den EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklama: "Göçmenler bizim çocuklarımızdır"

Scholz'dan İlkay Gündoğan'a Destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin Reichstag'da düzenlenen genel kurul toplantısında yaptığı hükümet açıklamasında, ülkedeki güvenlik durumu ve göçmenlere yönelik önemli mesajlar verdi. Yaklaşık 20 dakika süren konuşmasında Scholz, Almanya'da yaşayan 20 milyon göçmenin ülkenin bir parçası olduğunu belirterek, "Hepsi bizim çocuklarımız" dedi.

Scholz, Mannheim'da meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölümü ve birçok kişinin yaralanması konusuna da değindi. Bu tür suçların sınır dışı edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "terör suçlarının övülmesinin" de sınır dışı edilme sebebi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

EURO 2024 ve Güvenlik Hazırlıkları

Scholz, konuşmasında EURO 2024 turnuvasına odaklanarak, Almanya'nın bu futbol turnuvasında en iyi şekilde temsil edileceğine inandığını belirtti. "Bu yazki futbol festivali heyecanının üzerinizden alınmasına izin vermeyin" diyerek vatandaşlara seslendi. Konuşması SPD, Yeşiller, FDP üyeleri ve CDU'nun bazı kesimlerinden alkış aldı.

Son Dönemdeki Olaylar ve Güvenlik Endişeleri

Scholz, Mannheim'daki polis memurunun ölümü, ülkenin sel felaketleri ve Ukrayna'daki savaş gibi olayların endişe yarattığını vurguladı. "Ülkemizde herkes, hemcinslerinden korkmadan yaşayabilmelidir" diyerek anayasal devletin bu sözü yerine getireceğini belirtti.

Teröre Karşı Sert Önlemler

Şansölye, teröre karşı kararlı bir mücadele başlatacaklarını belirterek, "Teröre karşı savaş ilan ediyoruz" dedi. Terörün amacının korku yaymak olduğunu ifade eden Scholz, "Özgürlüğümüze saldıran herkesin en kararlı rakibi ben, federal hükümetimiz ve anayasal devletimizdir" dedi.

Sınır Dışı Edilme Konusunda Kararlılık

Scholz, Mannheim'daki olaylara atıfta bulunarak, suçluların sınır dışı edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu tür suçlular, Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmelidir" dedi. Federal İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda yasal ve pratik yollar aradığını belirtti.

Sel Felaketleri ve Ukrayna'ya Destek

Scholz, hükümetin sel bölgelerinde aldığı tedbirler ve Ukrayna'ya verilen destek hakkında bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı.

Sosyal Medya Mesajı

Scholz'un hükümet açıklamasının ardından Başbakanlık sosyal medya ekibi, "Almanya'da 20 milyondan fazla göçmen kökenli vatandaşımız yaşamaktadır. Bunun ulusal takımımıza da yansımasından gurur duyabiliriz. Hepsi Alman, hepsi bizim çocuklarımız" mesajını paylaştı.

Irkçı Anket Tepki Çekmişti

Alman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 17'si İlkay Gündoğan'ın milli takımın kaptanı olmasına karşı çıkmıştı. Teknik direktör Julian Nagelsmann ve futbolcular, bu anketi ırkçılık olarak nitelendirerek tepki göstermişti. Scholz'un açıklamaları, bu tartışmaya yanıt niteliği taşıyarak İlkay Gündoğan'a destek mesajı verdi.

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