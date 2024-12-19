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Almanya Başbakanı Scholz, Donald Trump ile Güvenlik Politikalarını Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump ile Avrupa'nın güvenlik politikalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:24
Almanya Başbakanı Scholz, Donald Trump ile Güvenlik Politikalarını Görüştü

Scholz ve Trump'tan Sözde Barış Vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Avrupa’daki güvenlik politikasının zorlukları üzerinde durdu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, iki liderin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş vardı.

Barış İçin Sürdürülebilir Adımlar

Görüşmede, savaşın uzamasının yarattığı riskler ve adil, hakkaniyetli bir barışa ulaşmanın önemi hakkında mutabık kaldılar. Scholz, Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı Ukrayna'ya desteğinin süreceğini bir kez daha vurgulayarak, bu konuda gereken her türlü yardımı yapma niyetinde olduğunu ifade etti.

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