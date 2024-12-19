Almanya Başbakanı Scholz: "Dünya İki Kutuplu Olmayacak"

Scholz, Avrupa'nın Geleceği Hakkında Kritik Açıklamalarda Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecekte dünya düzeninin değişeceğini ve önemli ülkelerin söz sahibi olacağına dikkat çekti. Scholz, "Bazılarının sandığı gibi dünya iki kutuplu olmayacak" ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi Öncesi Açıklamalar

Başbakan Scholz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Zirvede, Avrupa’nın dünyadaki rolünün tartışılacağını belirterek, yeni güçlerin yükselişinin AB’nin rolü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Yeni Ekonomik Güçler ve Hazırlık Süreci

Scholz, Asya, Afrika ve Güney Amerika'da dünya meselelerinde etkili olmak isteyen önemli ülkelerin varlığına dikkat çekti. "Buna şimdi hazırlanmamız lazım" diyerek, yeni güçlerin ortaya çıkacağını vurguladı.

Ekonomik Alışveriş ve Demokrasi Vurgusu

Scholz, Avrupa'nın barışçıl bir dünya için ekonomik alışverişin önem taşıdığını, demokrasi ve hukukun üstünlüğü düşüncesiyle güçlü kalmasının gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa’nın ekonomik gücünün artırılması için bürokrasinin azaltılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Ukrayna konusunun zirvede önemli bir başlık olacağını ifade eden Scholz, Ukrayna’ya sağlanacak sürekli desteğin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. "İhtiyaç duyulduğu sürece destek sağlamaya hazır olduğumuz net olmalıdır" dedi.

Barış Süreci ve Uluslararası İşbirliği

Scholz, barış sürecinin Ukraynalıların dahil olmadığı hiçbir kararın alınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasında güçlü bir işbirliğinin mümkün olduğunu kaydetti. "Ukrayna'yı yalnız bırakmamak ve desteklemek için birlikte yola çıktık" ifadeleriyle uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.