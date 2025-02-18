Almanya Başbakanı Scholz, Hanau Saldırısının Beşinci Yılında Anma Mesajı Yayımladı

Scholz, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının beşinci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve nefretle mücadele çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:26
Almanya Başbakanı Scholz, Hanau Saldırısının Beşinci Yılında Anma Mesajı Yayımladı

Hanau Saldırısının Beşinci Yılı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Şubat 2020'de Hanau kentinde ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırıda hayata veda eden 4'ü Türk toplam 9 kişinin anısına bir video mesaj yayımladı.

Anma Mesajında Duygu Yüklü İfadeler

Scholz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Hanau'daki saldırının detaylarına değinerek, "Hanau kurbanları, ailelerinde, arkadaşlarında ve ülkemizde acı bir boşluk bıraktı ve bu boşluk devam edecek. Ama onları hatırlayabiliriz. Hanau'daki cinayetlerin temelinde yatan ırkçı nefretle yüzleşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Nefretle Yüzleşme Çağrısı

Açıklamada, nefretin günümüzde çok belirgin bir şekilde ortaya çıktığına vurgu yapan Scholz, "Vatandaşlar bana yazdıklarında ya da kişisel sohbetlerimizde saldırıya uğramaktan korktuklarını söylediklerinde çok üzülüyorum" dedi.

Irkçı Terör Saldırısı Hakkında Bilgiler

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler arasında 4 Türk de bulunuyordu. Saldırganın ve annesinin evlerinde ölü bulunması, saldırının derin etkilerini gözler önüne serdi.

Rathjen'in avcılık belgesinin bulunduğu ve olaydan önce bir mektup ile video bıraktığı bilgisi de dikkat çekti. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, bu üzücü olayla ilgili olarak "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" demişti.

Soruşturma Sonuçları

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı belirtilerek takipsizlik kararı verilmiştir.

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