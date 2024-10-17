DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,18 -0,07%
ALTIN
2.943,38 -0,28%
BITCOIN
2.296.804,43 0,66%

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e Silah Sevkiyatını Savunuyor

Olaf Scholz, İsrail'e yapılan silah sevkiyatını destekledi, düzensiz göç konusunda ise yeni düzenlemeler gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:51
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e Silah Sevkiyatını Savunuyor

Almanya Başbakanı Scholz, Silah İhracatını Sürdürüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin İsrail'e silah ihracatını devam ettirme kararının arkasında durduğunu açıkladı.

Brüksel Zirvesi Öncesi Açıklamalar

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Scholz, Gazze'deki insani durum hakkında endişelerini dile getirirken, askeri malzeme desteğinin sürdürülmesinin gerekli olduğunu açıkladı. Scholz, "İsrail'in savunma kapasitesini güvence altına almak için silah tedarik etmemiz gerekmektedir," dedi.

Hukuka Saygı ve İnsani Yardım Vurgusu

Scholz, aynı zamanda İsrail'in Hamas ile mücadelesinde uluslararası hukuka dikkat etmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasına izin vermesi gerektiğini beklediklerini belirtti.

Düzensiz Göç Üzerine Değerlendirmeler

Scholz, düzensiz göçün azaltılması hedefini de dile getirerek, geçen yıl Almanya'ya gelen 300 binden fazla düzensiz göçmene dikkat çekti. "Vasıflı işçileri kabul etme sistemine ihtiyaç var," diyen Scholz, "Korunmaya ihtiyacı olanlara koruma sağlayacağız, ancak kurallar çerçevesinde seçim yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İlişkileri ve Destek

Almanya Başbakanı, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini hatırlatarak, Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.

Silah ve Askeri Malzeme İthalatında Artış

Almanya, son haftalarda İsrail'e yapılan silah ve askeri malzeme satışını artırmış durumda. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ihracatına onay verdiğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'den gelen, sağlanan silahların uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair bir mektup aldıklarını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
2
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
3
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı
4
Savcıya Yönelik Tehdit İddiaları: Gözaltı ve İfade Gelişmeleri
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
7
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti