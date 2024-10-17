Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e Silah Sevkiyatını Savunuyor

Almanya Başbakanı Scholz, Silah İhracatını Sürdürüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin İsrail'e silah ihracatını devam ettirme kararının arkasında durduğunu açıkladı.

Brüksel Zirvesi Öncesi Açıklamalar

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen Scholz, Gazze'deki insani durum hakkında endişelerini dile getirirken, askeri malzeme desteğinin sürdürülmesinin gerekli olduğunu açıkladı. Scholz, "İsrail'in savunma kapasitesini güvence altına almak için silah tedarik etmemiz gerekmektedir," dedi.

Hukuka Saygı ve İnsani Yardım Vurgusu

Scholz, aynı zamanda İsrail'in Hamas ile mücadelesinde uluslararası hukuka dikkat etmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasına izin vermesi gerektiğini beklediklerini belirtti.

Düzensiz Göç Üzerine Değerlendirmeler

Scholz, düzensiz göçün azaltılması hedefini de dile getirerek, geçen yıl Almanya'ya gelen 300 binden fazla düzensiz göçmene dikkat çekti. "Vasıflı işçileri kabul etme sistemine ihtiyaç var," diyen Scholz, "Korunmaya ihtiyacı olanlara koruma sağlayacağız, ancak kurallar çerçevesinde seçim yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İlişkileri ve Destek

Almanya Başbakanı, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini hatırlatarak, Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.

Silah ve Askeri Malzeme İthalatında Artış

Almanya, son haftalarda İsrail'e yapılan silah ve askeri malzeme satışını artırmış durumda. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ihracatına onay verdiğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'den gelen, sağlanan silahların uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair bir mektup aldıklarını açıkladı.