DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,25 -0,59%
ALTIN
2.937 -0,68%
BITCOIN
2.222.382,58 -2,6%

Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli Siyasetçi Gantz ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Scholz, Gantz ile Berlin'de bir araya gelerek Orta Doğu'daki gerginlikleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:54
Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli Siyasetçi Gantz ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Almanya Başbakanı, İsrailli Siyasetçi ile Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Benny Gantz ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardında iki liderin Orta Doğu'daki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmenin Detayları

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Scholz'un, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği konusunda endişelerini dile getirdiği vurgulandı. Ayrıca, bu çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceğine inandığını ifade etti.

Ateşkes ve Rehineler Üzerine Vurgular

Görüşme esnasında Scholz, Gantz'a, çatışmalara rağmen Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılması için yoğun çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel İstikrar İçin İş Birliği

Her iki lider, ilgili tarafların diplomatik bir çözüm bulma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu görüşme, uluslararası diplomasinin önemini bir kez daha öne çıkarmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
2
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
3
Erzurum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
Macaristan'da Türk-Macar Kültür Yılı Kitap Fuarı Açıldı
5
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
6
Sudan'daki Savaş ve Uluslararası Çifte Standartlar
7
İsrail, ABD ile 8,7 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Anlaşması İmzaladı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!