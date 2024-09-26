Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli Siyasetçi Gantz ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Almanya Başbakanı, İsrailli Siyasetçi ile Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Benny Gantz ile Berlin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardında iki liderin Orta Doğu'daki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmenin Detayları

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Scholz'un, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği konusunda endişelerini dile getirdiği vurgulandı. Ayrıca, bu çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceğine inandığını ifade etti.

Ateşkes ve Rehineler Üzerine Vurgular

Görüşme esnasında Scholz, Gantz'a, çatışmalara rağmen Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılması için yoğun çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel İstikrar İçin İş Birliği

Her iki lider, ilgili tarafların diplomatik bir çözüm bulma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu görüşme, uluslararası diplomasinin önemini bir kez daha öne çıkarmış oldu.