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Almanya Başbakanı Scholz, Kartalkaya'daki Otel Yangınından Derin Üzüntü Duydu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle üzüntülerini dile getirdi, yaralılara acil şifalar diledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 02:11
Almanya Başbakanı Scholz, Kartalkaya'daki Otel Yangınından Derin Üzüntü Duydu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ciddi yangın haberi beni derinden üzdü. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar diliyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı bir açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki feci yangının görüntülerinin kendisini derinden sarstığını belirtti. Baerbock, "Çok sayıda aile orada keyifli bir kış tatili geçirmek istiyordu. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim," diyerek sarsıcı bir olayın etkilerini vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise, yangında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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