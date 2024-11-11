Almanya Başbakanı Scholz: Koalisyonun Dağılımı İçin Mücadele Verdim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Açıklamaları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin bir arada kalması için verdiği mücadeleyi öne çıkardı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki işbirliğinin zayıflaması üzerine yaptığı açıklamada, FDP'nin ayrılmasının koalisyonun dağılmasına neden olduğu suçlamalarını reddetti.

Koalisyonun Dayanıklılığı

Scholz, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Üç partili yapıyı bir arada tutmak için sonuna kadar mücadele ettim ancak bu mümkün olmadı. İşbirliği ve uzlaşma sağlamak için tekrarlanan çabalarım olmasaydı, hükümet bu kadar uzun süre dayanamazdı. Hatta kurulamazdı bile," dedi.

Güven Oylaması Tartışmaları

FDP'nin koalisyondan ayrılmasının ardından 15 Ocak 2025'te mecliste güven oylamasına gideceğini açıklayan Scholz, muhalefetin baskılarına rağmen güven oylamasının Aralık ayında da yapılabileceğini belirtti. "Herkes aynı fikirdeyse Noel'den önce güven oylaması çağrısı yapmak benim için hiç de sorun değil," diyerek durumu işaret etti.

Anayasa'nın 68. Maddesi

Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis’i feshetme süreci, Anayasa'nın 68'inci maddesi ile düzenleniyor. Bu maddeye göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önerge verdikten 48 saat içinde mecliste oylama yapılır. Önerge meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi fesheder.

Seçim Süreci

Scholz, güvenoyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Steinmeier'den yeni seçim çağrısında bulunacağının altını çizdi. Bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde yeni bir seçim gerçekleştirilebilecek. Eğer Başbakan güvenoyu alırsa, görevi 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar sürdürecek.

Tarihsel Bir Bakış

En son 2005 yılında dönemin Başbakanı Gerhard Schröder, erken seçim için meclisten güvenoyu talep etmiş ancak çoğunluğu alamamıştı. Bu durum, seçimlerin yolunu açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.