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Almanya Başbakanı Scholz, Meclisten Güvenoyu Talep Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclisten güvenoyu talebinde bulundu. Erken genel seçimlerin yolunu açmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:32
Almanya Başbakanı Scholz, Meclisten Güvenoyu Talep Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclisten resmi olarak güvenoyu talebinde bulundu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvurusunu imzaladı.

Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas’a gönderdiği yazıda, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te yapılacak güven oylaması öncesinde mecliste açıklama yapma talebinde bulundu.

Erken Genel Seçim İçin Adım!

Almanya Başbakanı Scholz, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, güven oylaması yapma talebinin arkasındaki amacını açıkladı. Scholz, "Bununla erken genel seçimlerin önünü açmak istiyorum. Pazartesi günü bu talebimin gerekçelerini detaylıca sunacağım," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Eğer meclis üyeleri benim önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim," dedi.

Scholz, eğer Steinmeier önerisini kabul ederse, 23 Şubat'ta seçimlerin yapılacağını dile getirdi. "Hedefim bu. Demokraside, gelecekteki politikanın gidişatını seçmenler belirler," şeklinde ekledi.

Yatırım ve İstihdam Vurgusu

Scholz, güçlü bir ülkede yatırım yapılması için cesaretli olunması gerektiğini söyleyerek, "İstihdamı güvence altına alalım ve sanayimizi modernize edelim," önerisinde bulundu. Hükümetin, yeni bir hükümet kurulana kadar görevde kalması gerektiğine değinen Scholz, "Hayat devam ediyor," dedi.

Mevcut hükümetin, çocuk yardımı, vergiler, toplu taşıma desteği ve enerji ücretleri gibi kamuoyunu ilgilendiren konularda aldığı kararların geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Gelin, vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket edelim," çağrısında bulundu.

Koalisyon Hükümetinin Dağılması

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Bu toplantının ardından FDP, hükümetteki bakanlarını geri çekmiş ve "trafik ışığı koalisyonu" olarak bilinen hükümet dağılmıştı.

Scholz, hükümetin dağılmasının ardından güven oyu talebinde bulunarak erken seçim kararı alacağını açıklamıştı.

Güven Oyu Süreci

Almanya'da başkanın meclisten güvenoyu istemesi Anayasa'nın 68. maddesinde düzenlenmiştir. Başbakan, güvenoyu isteğiyle ilgili önergeyi meclise sunduktan sonra Federal Meclis'te güven oylaması gerçekleştirilir. Eğer önerge meclisin çoğunluğu tarafından reddedilirse, Cumhurbaşkanı, başbakanın önerisi üzerine 21 gün içinde meclisi fesheder.

Başbakan güvenoyu alamazsa, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve Almanya'da 60 gün içerisinde erken seçim gerçekleştirilecektir. Eğer güvenoyu alırsa, 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar görevine devam edecek. <%span style='font-weight:bold;'>Ancak SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, seçim tarihi için 23 Şubat 2025 konusunda anlaşmıştı. Nihai karar ise Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecek.

Son olarak, 2005 yılında dönemin Başbakanı Gerhard Schröder, erken seçim yapmak için meclisten güvenoyu istemiş ve çoğunluk alamayınca erken seçime gidilmişti.

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