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Almanya Başbakanı Scholz, Moskova Ziyareti İddialarını Yalanladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'ya gitme iddialarını reddetti ve bunu yanlış bir ifa olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 00:23
Almanya Başbakanı Scholz, Moskova Ziyareti İddialarını Yalanladı

Almanya Başbakanı Scholz, Moskova Ziyareti Hakkında Açıklamada Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak genel seçimler öncesinde Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yanlış İddia Olarak Nitelendi

Scholz, Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Berlin'deki etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu iddiaların kesinlikle yanlış olduğunu vurgulayarak, "Bu bir yanlış iddia, bunu yapamazsınız. Bu son derece uygunsuz, bunun için hiçbir dayanak yok." dedi.

İfadeleriyle Eleştiride Bulundu

Ayrıca, Scholz, "Samimi insanların yanlış iddialar ortaya atıldığında öfkelenmesi gerektiğini düşünüyorum," ifadesiyle duruma tepkisini belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Yayılan İddialar

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Kendimizi bir seçim kampanyası sürprizine hazırlamalıyız. Sürpriz. Şansölye Scholz'un 23 Şubat'tan önce Moskova'ya gideceğine veya Putin'le görüşeceğine dair artan göstergeler var," ifadelerini kullanmıştı. Ancak daha sonra bu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Hükümet Sözcüsünden Yasal Uyarı

Öte yandan, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Kiesewetter'in iddialarıyla ilgili yasal işlem başlatabileceklerini; açıklamaların iftira niteliğinde olduğunu belirtti. Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) konuşan Hebestreit, bu tür asılsız iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.

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