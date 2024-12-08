Almanya Başbakanı Scholz: 'Özgür ve Güvenli Bir Suriye İçin Suriyelilerin Yanındayız'

Scholz: 'Suriyelilerin Yanındayız'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, özgür, adil ve güvenli Suriye için umut dolu tüm Suriyelilerin yanında olduklarını açıkladı. Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, Suriye'deki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Acı Çeken Suriye Halkı

Başbakan Scholz, "Suriye halkı son yıllarda (Beşşar) Esed yönetimi altında büyük acılar çekmiştir. Bugün, özgür, adil ve güvenli Suriye için umut dolu tüm Suriyelilerin yanındayız," dedi.

Baskı ve Endişeler

Esed'in on yılı aşkın süredir kendi halkına acımasızca baskı uyguladığına dikkat çeken Scholz, "Suriye'de insanların çoğunun umudu yanında endişeleri de var. Şimdi ne olacağını merak ediyorlar. Ne de olsa direnişçiler arasında radikal ve aşırılık yanlısı güçler de var," sözlerini kaydetti.

İhtiyaç Duyulan Barış ve Düzen

Scholz, "Şu anda önemli olan Suriye'nin bir an önce kanun ve düzen içinde yaşayabilmesi ve orada kanun ve düzenin tesis edilmesi," diye ekledi. Tüm dini cemaatler, etnik gruplar ve azınlıkların korunmasına vurgu yapan Scholz, bütün Suriyelilere onurlu yaşama ve kendi kaderlerini tayin etme fırsatı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'nin Geleceği

Scholz, "Bir sonraki Suriye hükümetini bu şekilde değerlendireceğiz," ifadesini kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. "Hiçbir ülke diğerinin arka bahçesi değildir; üçüncü tarafların gayrimeşru müdahaleleri sona ermeli. Suriye, komşularıyla barış içinde yaşamalıdır," şeklinde konuştu.

Kapsamlı ulusal diyalog, düzenli ve barışçıl geçiş süreci ile Suriye'deki çatışmalara siyasi çözüm bulmanın mümkün olduğunu belirten Scholz, Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde bu sürece katkıda bulunacağını duyurdu.