Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı

Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'i Ziyaret Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 23 Ağustos Cuma günü Solingen kentinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu üç kişinin öldüğü yeri ziyaret etti. Ölenler arasında iki erkek ve bir kadın yer almakta. Başbakan Scholz, saldırının ardından yaşananları yerinde görmek ve kurbanları anmak amacıyla kente gitti.

Çeşitlilik Festivali ve Anma Töreni

Solingen, 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Çeşitlilik Festivali" düzenlemekteydi. Saldırının ardından bölgede duygusal bir atmosfer hakimken, Scholz, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Başbakan Yardımcısı Mona Neubaur ile birlikte festival alanına geldi. Başbakan Scholz, burada olay yerine beyaz bir gül bıraktı.

Saldırıyı Terör Olarak Nitelendirdi

Scholz, yaptığı açıklamalarda, bıçaklı saldırıyı “hepimize yönelik terör” olarak tanımlayarak, saldırganların en kısa sürede cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç duyulursa yasaların gözden geçirilerek, sınır dışı işlemlerinin hızlandırılacağını belirtti. "Silah yasalarını güçlendirme" sözü vererek toplumun güvenliğini sağlama yönünde adımlar atacaklarını ifade etti.

Saldırının Detayları

Solingen'deki "Çeşitlilik Festivali" sırasında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşındaki iki erkek ile 56 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçmış, emniyet birimleri saldırganı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlatmıştı. Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık, Suriye vatandaşı Issa Al H'nın olayın şüphelisi olarak tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra, 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiye de öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edildi.