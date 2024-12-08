Almanya Başbakanı Scholz: Suriye'de Hukuk ve Düzenin Tesisi Önemli

Almanya Başbakanı Scholz'tan Suriye Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından, ülkede hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hukukun ve Düzenin Tesisi

Scholz, Suriye'deki gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi önemli olan Suriye'de hukuk ve düzenin bir an önce tesis edilmesidir. Tüm dini topluluklar ve azınlıklar şimdi ve gelecekte korunma imkanına sahip olmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Baas Rejiminin Çöküşü

Çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına yönelik acımasız zulümleri sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiğini ve pek çok kişinin Almanya dahil, Suriye'den kaçtığını belirten Scholz, "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu nedenle Esed'in hakimiyetinin sona ermesi iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi Çözüm vurgusu

Buna ek olarak, Suriye'deki çatışmaya yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi çözüm bulunmasının hala mümkün olduğunu dile getiren Scholz, "Gelecekteki yöneticileri, tüm Suriyelilerin onurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için Suriye'nin egemenliğini korumalarına ve komşularıyla barış içinde yaşamalarına göre değerlendireceğiz." görüşünü paylaştı.