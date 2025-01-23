Almanya Başbakanı Scholz'tan Bıçaklı Saldırıya Sert Tepki

Almanya Başbakanı Scholz, Aschaffenburg'daki Bıçaklı Saldırıya İlişkin Eleştirilerde Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bavyera eyaletinin Aschaffenburg kentinde bir Afganistan vatandaşı tarafından gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili olarak eyalet yetkililerini sert bir şekilde eleştirdi.

Olay ve Başbakanın Açıklamaları

Olayın ardından Erfurt kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Scholz, "Aschaffenburg'tan duyduklarımız bizi endişelendirdi, öfkelendirdi, şok etti. Korkunç, acımasız bir saldırı. Bir çocuk öldü. Yardım etmek isteyen biri daha öldü. Çok sayıda yaralı var. Bu böyle devam edemez," dedi.

Başbakan, olayın önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, "İşte bu nedenle gerekli tüm tedbirlerin alınması çok önemlidir," ifadelerini kullandı.

Göç Yasası Üzerine Eleştiriler

Scholz, son zamanlarda yürürlüğe giren göç yasası ile ilgili değişiklikler yaptıklarını belirterek, "İnsanların sınır dışı edilmesini kolaylaştırdık. Sınır dışı hapishanesinde daha uzun bir gözaltı süresi olmasını sağladık. Ancak uygulamada önemli bir eksiklik olduğu açıkça görülüyor," dedi.

Bavyera yetkililerinin göç yasalarını uygulamadaki ihmallerine işaret eden Scholz, "Özellikle Bavyera makamları arasında bu konuda ciddi bir uygulama eksikliği olduğu aşikar ve bu durum büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunu tartışmamız ve bir şeylerin değişmesini sağlamamız gerekiyor," ifadelerini ekledi.

Son olarak, Scholz, bu olayın kendisini derinden üzdüğünü ve uzun bir süre böyle kalacağını belirtti.