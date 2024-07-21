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Almanya Başbakanı Scholz'tan Biden'a Destek Mesajı

Scholz, Biden'ın başkanlık seçimlerinde çekilme kararını değerlendirdi ve takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:49
Almanya Başbakanı Scholz'tan Biden'a Destek Mesajı

Almanya’dan Joe Biden’a Destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden’ın 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme kararını değerlendirerek, bu kararın takdiri hak ettiğini ifade etti.

Scholz'dan Açıklama

Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dostum Joe Biden, ülkesi için, Avrupa için ve dünya için önemli işler başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği güçlendi, NATO sağlam bir yapı haline geldi ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak oldu. Tekrar aday olmama kararı gerçekten takdiri hak ediyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Biden'ın Kararı

Joe Biden, 5 Kasım 2023’te gerçekleşecek seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Bu karar, uluslararası arenada büyük ilgiyle karşılandı.

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