Almanya Başbakanı Scholz'tan İran'a Gerginliği Tırmandırmama Çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'un Açıklamaları

Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in saldırılarının ardından İran'a yönelik gerginliği artırmama çağrısında bulundu. Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin, yakın zamanda yaşanan şiddetli füze saldırısına karşı İran'ın askeri tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti.

Olası Çatışmaların Önlenmesi

Başbakan Scholz, ''İnsanların zarar görmesini en aza indirmek için çaba gösterildiği'' bilgisini aktararak, ''Bu durumun daha fazla tırmanmasını önlemek için bir fırsat sunuyor. İran'a mesajım açık: Gerginliğin artmasına neden olacak ciddi tepkilere devam edilmemeli. Bu, derhal sona ermelidir. Ancak o zaman Orta Doğu'da barışçı bir gelişme sağlanabilir.'' şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılması

Scholz, Gazze bölgesinde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda tüm ilgili taraflara çağrıda bulundu. Ayrıca Lübnan konusunda da benzer bir yaklaşım sergileyerek, ''Birleşmiş Milletler’in 1701 sayılı kararı, tüm tarafların davranışlarının bir ölçütü olmaya devam etmektedir. Bu noktada barışçıl bir gelişmenin mümkün olması için Hizbullah'ın Litani Nehri'nin gerisine çekilmesini bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Saldırısına Misilleme

Öte yandan, İsrail’in 1 Ekim'de İran’a yapılan füze saldırılarına misilleme olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediği bildirildi. İran ise Tahran ve batı bölgelerinde Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri noktaların hedef alındığını belirterek, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı. İlgili saldırılar sonucunda İran ordusu, iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.