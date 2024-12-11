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Almanya Başbakanı Scholz'tan Meclisten Güvenoyu Talebi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, meclisten güvenoyu talebinde bulundu. Güven oylaması 16 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:11
Almanya Başbakanı Scholz'tan Meclisten Güvenoyu Talebi

Almanya Başbakanı Scholz, Meclisten Güvenoyu İstedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi olarak meclisten güvenoyu talebinde bulundu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca güven oylamasına ilişkin başvuruyu imzaladığı bildirildi.

Güven Oylaması 16 Aralık’ta

Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas’a gönderdiği başvuruda, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13.00'te yapılacak güven oylaması oturumu öncesinde mecliste bir açıklama yapmak istediğini belirtti.

Koalisyonun Dağılması ve Sonrası

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda FDP Genel Başkanı olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı. Ardından FDP, hükümette yer alan bakanlarını geri çekerek "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümetin dağılmasına neden oldu.

Güvenoyu Süreci ve Gelecek Adımlar

Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis'in feshi, Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor. Başkana, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis’te güven oylaması yapılmaktadır. Eğer önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshedebilir.

Başbakan güvenoyu alamadığında, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu süreç sonrasında Almanya'da 60 gün içinde erken genel seçim yapılacaktır. Eğer Scholz güvenoyu alırsa, görevi 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar sürdürecektir.

Öte yandan, SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları, seçim tarihi için 23 Şubat 2025’te anlaşmıştı. Ancak seçim tarihine ilişkin nihai karar, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecektir.

En son 2005'te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder, erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gitmek zorunda kalmıştı.

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