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Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj

Scholz, Türkiye'nin uluslararası alandaki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:31
Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe Mesaj

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir mesaj paylaşarak, Türkiye ile Almanya arasındaki derin toplumsal bağlara dikkat çekti.

Türkiye'nin Siyasi Rolü

Türkiye'nin uluslararası alandaki önemini vurgulayan Scholz, Türkiye'nin önemli bir siyasi aktör olduğunu belirtti. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu mesajı yayınladı.

Scholz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."

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