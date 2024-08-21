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Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'nın Kursk Operasyonu Açıklaması

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki askeri operasyonunu gizlice hazırladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 22:49
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'nın Kursk Operasyonu Açıklaması

Almanya Başbakanı Scholz'tan Önemli Açıklama

Almanya'nın lideri Olaf Scholz, Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk bölgesine yönelik gerçekleştirmek istediği askeri operasyonu önceden gizlice hazırladığına dair açıklamalarda bulundu. Scholz, bu durumu Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Moldova'ya Destek Vurgusu

Scholz, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına destek verdiklerini ifade ederek, "AB’nin genişlemesine olumlu bakıyoruz. Birçok ülkenin, AB üyeliği sürecini tamamlaması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine bir saldırı düzenlediğini hatırlatan Scholz, "Ukrayna'nın bu bölgeye yönelik askeri operasyonu bildirmeden gizlice hazırladığını" belirtti. Almanya'nın 2025 federal bütçe taslağında ise Ukrayna'ya 4 milyar avro askeri destek ayrıldığını vurguladı. Ülkesinin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğinin altını çizen Scholz, "Ancak ABD’nin dünya çapındaki gücünün, bu konuda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun Açıklamaları

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Almanya Başbakanı’nın 12 yıl aradan sonra ülkesini ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini ifade etti. Sandu, Almanya'nın Fransa ve Romanya ile birlikte Moldova Destek Platformu'nu kurduğunu ve ülkesine enerji alanında 40 milyon avro sağladığını açıkladı.

Sandu, Moldova'nın AB üyeliği için yaptığı başvurunun Mart 2022'de gerçekleştiğini hatırlatarak, bu yıl müzakerelerin başladığını belirtti. Almanya'nın desteği ile Moldova’nın bu süreçte sağlam adımlar attığını düşündüğünü dile getirdi.

Referandum ve Demokrasi Çağrısı

Cumhurbaşkanı Sandu, Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekim ayında yapılacağını hatırlatarak, bu süreçte referandum planlandığını açıkladı. Halkını referanduma katılmaya davet eden Sandu, "Moldova, Avrupa ailesinin bir parçası olmak istiyor ve AB üyelik süreci demokratik geleceğimiz için hayati bir önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

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