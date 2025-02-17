Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesini tartışmanın erken olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:10
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması

Scholz: Barış Gücü Tartışmaları Erken

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesini tartışmanın "erken ve yanlış zaman" olduğunu dile getirdi. Scholz, Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konudaki tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Gerçekleşmemiş Barış Görüşmeleri

Başbakan Scholz, Ukrayna için bir güvenlik garantisi verilmesi durumunda ülkesinin asker göndermeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi: "Şu anda bu tartışmayı yapmak için tamamen erken ve yanlış bir zaman. İnsanlar, Ukrayna'nın henüz 'evet' demediği ve masaya oturmadığı gerçekleşmemiş barış görüşmeleri üzerinden konuşuyorlar. Bu son derece uygunsuz."

Rusya ile Müzakereler

Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek müzakerelere de değinen Scholz, "Sonucun ne olacağını bile bilmiyoruz. Uluslararası barış gücünden başka pek çok farklı şey tartışılıyor. Dolayısıyla bu, yanlış zaman ve yanlış konu üzerine yapılan uygunsuz bir tartışma.” dedi.

NATO ve Güvenlik Paylaşımı

Scholz, Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bölünme olmaması gerektiğini vurgulayarak, "NATO, birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız üzerine kuruludur. Bunun sorgulanmaması gerekir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Kendi Geleceği

Barışın geliştirilmesine yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Scholz, bunun Ukrayna'nın kabul etmesi gereken dikte edilen bir barış anlamına gelmeyeceği vurgusunu yaptı. Scholz, Ukrayna'nın AB yolunda ilerlemeye devam edebilmesi gerektiğini ve demokrasisini savunabilmesi için güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Son olarak, Avrupa'nın geleceği hakkında herkesin gerekli adımları atması gerektiğine dikkat çeken Scholz, "Bu konular pazarlığa açık değildir." açıklaması yaptı.

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