Almanya Başbakanı Scholz: "Taurus Füzesi Tedarik Etmeme Kararımda Kararlıyım"

Scholz, Füzelerle İlgili Kararını Açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 Zirvesi sırasında Brezilya'da düzenlediği basın toplantısında, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmeme kararına dair düşüncelerini paylaştı.

Ukrayna'ya bu füzelerin gönderilmesi konusu açıldığında Scholz, 'Açıkça söylemek isterim ki bu seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım' dedi. Ancak aynı zamanda, Ukrayna’ya desteğimizin tam olacak olduğunu ve Avrupa’da eşsiz bir destek sağlayacaklarını da vurguladı.

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