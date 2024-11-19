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Almanya Başbakanı Scholz: "Taurus Füzesi Tedarik Etmeme Kararımda Kararlıyım"

Almanya Başbakanı Scholz, G20 Zirvesi'nde Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etmeme kararının arkasında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:05
Almanya Başbakanı Scholz: "Taurus Füzesi Tedarik Etmeme Kararımda Kararlıyım"

Scholz, Füzelerle İlgili Kararını Açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 Zirvesi sırasında Brezilya'da düzenlediği basın toplantısında, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmeme kararına dair düşüncelerini paylaştı.

Ukrayna'ya bu füzelerin gönderilmesi konusu açıldığında Scholz, 'Açıkça söylemek isterim ki bu seyir füzesini tedarik etmeme kararımın arkasındayım' dedi. Ancak aynı zamanda, Ukrayna’ya desteğimizin tam olacak olduğunu ve Avrupa’da eşsiz bir destek sağlayacaklarını da vurguladı.

Şi Cinping ile İkili Görüşme

Scholz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinerek, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta görev almasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. "Bana göre bu, devam etmesine izin verilememesi gereken gerilimi artırıcı bir meseledir"

Scholz, bu konuda uluslararası bir endişe olması gerektiğini belirtirken, "Bunu çok açık bir mesele haline getirdim ve çok güçlü bir şekilde vurguladım"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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