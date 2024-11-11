Almanya Başbakanı Scholz, Trump ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Scholz'dan Trump'a Tebrik Telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz, Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha şahsen tebrik etti.

Alman-Amerikan İlişkileri Üzerine Görüşme

İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, Alman-Amerikan ilişkileri ve mevcut jeopolitik zorluklar gündeme geldi. Scholz'un, Alman hükümetinin ABD ile olan işbirliğini sürdüreceği konusundaki istekliliği aktardığı ifade edildi.

Barış İçin İşbirliği Vurgusu

Görüşmelerde, Scholz ve Trump’ın Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.