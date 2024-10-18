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Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Olaf Scholz, Türkiye ziyaretinde göç, ikili ilişkiler ve ekonomik konuları görüşecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:16
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye Ziyaretinde Önemli Konuları Tartışacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi çeşitli konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.

Scholz, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuyu ele alacaklarını kaydeden Scholz, göç meselesinin her zaman gündemde olduğunu belirtti. "Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk," dedi.

Bunun yanı sıra, Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Scholz, sadece göç değil, ekonomik kalkınma ile Yunanistan ve diğer ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmenin yollarını da görüşeceklerini aktardı. "Elbette NATO ortaklarımıza silah sevkiyatını da her zaman görüşmek zorundayız," diye ekledi.

Scholz, Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinin liderliğinin İngiltere'de olduğunu ve bu nedenle İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik," şeklinde konuştu.

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