Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Lideri Zelenskiy ile Görüştü

Almanya Başbakanı Scholz'dan Zelenskiy ile Telefon Görüşmesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamada, Scholz'un Zelenskiy ile Ukrayna'daki askeri ve insani durumu görüştüğü belirtildi. Bu süreçte Zelenskiy, Almanya'nın özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik sağladığı askeri destek için teşekkürlerini iletti.

Şansölye Scholz, Rusya ile devam eden yaklaşık 1000 günlük savaşta Ukrayna ile sarsılmaz dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurguladı. Ayrıca Almanya'nın, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde Ukrayna'yı askeri alanda destekleme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

İki lider, Ukrayna'da adil bir barışa ulaşma yönünde olası yolları değerlendirerek yapıcı diyaloğu sürdürüp, yakın temas halinde kalma noktasında mutabık kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.