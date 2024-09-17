Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna-Rusya Barış Sürecine Destek Vurgusu Yaptı

Scholz, Barış İçin Seçeneklerin Araştırılması Gerektiğini Belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara son verilmesi amacıyla alternatiflerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Astana'da yaptığı açıklamalarda, savaşı sona erdirme yönünde her an katkıda bulunabileceklerini dile getirdi.

Orta Asya ile İlişkilerin Önemi

Kazakistan'ı ziyaret eden Scholz, Almanya ile Kazakistan arasında kapsamlı bir ortaklığın bulunduğunu vurguladı. "Orta Asya, giderek daha kritik bir öneme sahip. Almanya'nın, Avrupa'nın merkezindeki büyük bir ülke olarak, bu bölge için ekonomik ve diğer alanlarda bir işbirlikçisi olması önemli," dedi.

Rusya’nın Rolü

Scholz, Rusya'nın savaşı başlatmak ve sürdürmekteki rolesine dikkat çekerek, "Rusya'nın saldırganlığı sona ererse, her an barışa katkıda bulunabiliriz," ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya'nın katılacağı konferanslar düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Scholz'ün üç günlük Orta Asya ziyareti, bugün sona erecek.