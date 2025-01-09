Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro'luk Yardım Paketini Onaylamadı

Scholz'un seçim öncesinde Ukrayna'ya ek askeri yardım planına karşı olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:57
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro'luk Yardım Paketini Onaylamadı

Almanya'da Siyasi Tartışmalar Sürüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya 3 milyar avroluk yeni bir yardım paketine onay vermediği iddia edildi. Spiegel dergisinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, 23 Şubat'taki genel seçimler öncesinde Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için ek bütçeyi harekete geçirmek istemekteydi.

Seçim Stratejileri ve Yardım Tartışmaları

Haberde, Başbakan Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde, Scholz'un seçim kampanyası sırasında Ukrayna'ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği ve bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldığı bildirildi.

Yeşiller Partisi'nin Talepleri

Diğer yandan, Yeşiller partisinin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek siyasi puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı. Bu durum, Almanya'daki politik atmosferdeki gerilimleri ve Ukrayna'ya sağlanacak yardımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Çatı Katı Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Elon Musk'ı Uyardı
3
İzmir Kiraz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
10 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
5
Kocaeli'de Elektrikli Ev Aletleri Deposunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak