Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya 3 Milyar Euro'luk Yardım Paketini Onaylamadı

Almanya'da Siyasi Tartışmalar Sürüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya 3 milyar avroluk yeni bir yardım paketine onay vermediği iddia edildi. Spiegel dergisinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius, 23 Şubat'taki genel seçimler öncesinde Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için ek bütçeyi harekete geçirmek istemekteydi.

Seçim Stratejileri ve Yardım Tartışmaları

Haberde, Başbakan Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde, Scholz'un seçim kampanyası sırasında Ukrayna'ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği ve bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldığı bildirildi.

Yeşiller Partisi'nin Talepleri

Diğer yandan, Yeşiller partisinin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek siyasi puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı. Bu durum, Almanya'daki politik atmosferdeki gerilimleri ve Ukrayna'ya sağlanacak yardımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.