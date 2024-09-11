Almanya Başbakanı Scholz: Ülkemizin Göçe İhtiyacı Var

Almanya'nın Göç İhtiyacı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin göç politikalarını savunarak ülkesinin bu alandaki ihtiyaçlarına dikkat çekti. Federal Meclis'te gerçekleştirilen bütçe oturumunda konuşan Scholz, işgücü piyasasındaki daralmanın büyük ekonomik sorunlar doğuracağını vurguladı.

İş Gücü ve Yasalara Uyum

Scholz, "Hedefimiz insanların burada çalışması, Alman dilini öğrenmesi ve yasalara uymasıdır. Amacımız, onların hayatlarını kazanırken söz sahibi olmalarını sağlamak," dedi.

Düzensiz Göç İle Mücadele

Başbakan, Almanya'ya kimin geleceğini seçebilme gerekliliğini vurgulayarak, düzensiz göçü yönetme kararlılığında olduklarını belirtti. "Buraya kaçak olarak gelenlerin sayısını azaltmak ve kalamayanları geri göndermek zorundayız," ifadesini kullandı.

Geri Gönderme İşlemleri

Özellikle ağır suç işleyenlerin sınır dışı edilmeye devam edeceğine dikkat çeken Scholz, bu süreçlerin Afganistan'a yönelik olduğunu hatırlattı.

Refah Paylaşımı Üzerine

Almanya'nın refahından yararlanmak isteyen diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşlara karşı tavrını net bir şekilde belirten Scholz, "Portekiz, Yunanistan ve Finlandiya'dan gelen talepleri kabul etmeyeceğiz," dedi.

Aşırı Sağ Üzerine Değerlendirme

Thüringen ve Saksonya'daki son seçimleri 'iç karartıcı' olarak nitelendiren Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) başarılı olmasının ülke için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Ukrayna'ya Destek

Ukrayna'nın yanında olma kararlılığını ortaya koyan Scholz, "Rusya acımasız savaşıyor ve bu durumu görmezden gelemeyiz. Ukrayna'ya sonuna kadar destek vereceğiz," diye ekledi.

Gelecek Tasarılar

Göçün sınırlandırılması üzerine hazırlanan yasa tasarısına da değinen Scholz, muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) görüşme teklif ettiklerini sözlerine ekledi.